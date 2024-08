Olympische Spiele Sprinter Hartmann im 200-Meter-Halbfinale

Am dichtesten dran war der EM-Vierte Ruppert, dem als Sechstem in 8:25,31 Minuten nur drei Hundertstelsekunden fehlten. „Ich hätte den Abstand nicht so weit werden lassen dürfen, aber ich habe mich so schlapp gefühlt in dem Moment“, sagte Ruppert im ZDF. Er lief lange vorn mit und versuchte am Ende alles. „Die letzten 150 waren stark. Ich wollte mutig laufen, Präsenz zeigen, nicht nur mitschwimmen. Darauf kann ich stolz sein.“