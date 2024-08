Olympische Spiele Sprint-Ass Hinze ohne Keirin-Medaille: Chance nicht genutzt

Bei Hinze und Friedrich will es auf olympischer Bühne nicht so recht klappen. Seit Jahren dominiert das Duo bei den Weltmeisterschaften die Konkurrenz, speziell auch im Keirin. Friedrich hatte 2021 und 2022 den WM-Titel in dieser Disziplin gewonnen, im vergangenen Jahr reichte es bei den Titelkämpfen in Glasgow zu Platz drei. Hinze war bei der WM 2020 in Berlin zu Gold im Keirin gerast.