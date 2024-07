Länderspiel Deutschland gegen Brasilien in Saarbrücken So groß ist der organisatorische Kraftakt für das Volleyball-Highlight

Es ist ein Mammut-Projekt, das es in dieser Form am Sportcampus Saar so noch nicht gab. Alles, um ein Spiel zu ermöglichen, das ebenfalls historisch wird. Denn seit Jahrzehnten gab es kein Länderspiel mehr der deutschen Volleyball-Herren im Saarland. Mit dem Lebacher Moritz Reichert als Galionsfigur tritt die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) an diesem Sonntag um 14.15 Uhr in der Multifunktionshalle am Sportcampus in Saarbrücken gegen den dreifachen Olympiasieger Brasilien an. Also in der Halle, in der aktuell noch etliche Boxer und Tischtennisspieler aus vielen Nationen in ihren Pre-Camps für die Olympischen Spiele in Paris schwitzen.