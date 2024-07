Olympische Spiele Schwitzen und Improvisieren – so läuft die Olympia-Vorbereitung am Sportcampus Saar

Sonnenschein liegt an diesem Montag über dem Sportcampus Saar. Nicht mal drei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris sind inzwischen etliche Athleten in der Wiege des Saarsports unterwegs. „137 Gäste im Zusammenhang mit Olympia sind aktuell vor Ort“, verrät Aaron Wollscheid, der Organisationsleiter der sogenannten „Pre-Camps“ des Landessportverbands für das Saarland (LSVS): „Es sind nicht nur die Athleten, sondern auch die Trainer- und Funktionsteams.“