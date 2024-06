Olympische Spiele in Paris Welches Land den Sportcampus Saar als Basislager für seine Olympia-Mannschaft ausgesucht hat

LSVS-Finanzgeschäftsführer Joachim Tesche (links) und sein Sport-Pendant Johannes Kopkow (Zweiter von rechts) sowie LSVS-Mitarbeiter Aaron Wollscheid (Dritter von links) beim Ortstermin mit der nigerianischen Delegation. Im Anschluss an den Termin buchten die Nigerianer für gut 160 Personen Plätze am Sportcampus Saar, um sich dort den Feinschliff für die Olympischen Spiele in Paris zu holen.

Foto: LSVS