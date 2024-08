Leichtathletik Speerwerfer Weber meistert Qualifikation für Olympia-Finale

Weber war zuletzt bei der EM in Rom Zweiter geworden. 2022 in München feierte der 29-Jährige mit dem Europameistertitel seinen bislang größten Erfolg. Eine Medaille bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen fehlt ihm noch. 2021 in Tokio sowie bei den Welt-Titelkämpfen 2022 und 2023 belegte Weber jeweils Rang vier.