Medaille knapp verpasst Slalomkanute Tasiadis Olympia-Vierter im Canadier-Einer

Tasiadis fehlten 0,24 Sekunden zu seiner dritten Olympia-Medaille. Zuvor hatte er 2012 in London Silber und 2021 in Tokio Bronze gewonnen. Am Sonntag hatte schon Teamkollegin Ricarda Funk nach einem Fahrfehler die ersehnte Medaille im Kajak-Einer verpasst. Drei Jahre nach ihrem Olympiasieg in Tokio reichte es für die 32 Jahre alte Slalomkanutin im Finale nur zum elften Platz.