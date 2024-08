Olympische Spiele in Paris Skeetschützin Wißmer schießt am Olympia-Finale vorbei

Nadine Messerschmidt, Fünfte der Spiele von Tokio 2021, kam auf 117 Scheiben. Nach einer Schulterverletzung hatte die Schützin aus Schmalkalden mehrere Wochen nicht trainieren können und schoss auch in Chateauroux unter Schmerzen. „Die Runden waren schmerzhaft. Wir haben es mit Medikamenten und Spritzen probiert, aber ich habe es in den letzten Wochen im Training übertrieben, und jetzt machen wir nur eine Schadensbekämpfung so gut es geht, und ich kämpfe mich da durch“, sagte die Thüringerin, die mit einer 22 in der dritten Serie alle Final-Chancen vergab. Da nutzte auch eine Maximal-Serie von 25 am zweiten Tag nichts mehr.