Nach den Olympischen Spielen Silber-Coup als Mutmacher: Handballer haben „viel mehr drin“

Wenn die Handball-Teams ab dem 14. Januar in Kroatien, Dänemark und Norwegen um den WM-Titel spielen, blickt die Konkurrenz mit anderen Augen auf das unbekümmerte deutsche Team. „Wenn man die Mannschaft sieht, kann es nur besser werden. Wir stehen ohne Erfahrung da, knacke-jung. Für die meisten war es die erste Olympia-Teilnahme. Ich sehe uns in einer sehr schönen Position, wo wir selbst entscheiden, was wir in der Zukunft machen“, sagte Jungstar Renars Uscins.