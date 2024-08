Olympia in Paris Seine erneut zu dreckig: Triathlon-Training abgesagt

Vor der Mixed-Entscheidung im Triathlon ist bei den Olympischen Spielen in Paris erneut ein Schwimmtraining in der Seine abgesagt worden. Als Grund nannten die Organisatoren am Morgen überschrittene Grenzwerte. Grund dafür waren die starken Niederschläge in der französischen Hauptstadt in den vergangenen Tagen. Diese hätten einen Abfall der Wasserqualität zur Folge.