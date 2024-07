Alles über die Hintergründe Knie-Drama in Paris: Deshalb endet Lamsfuß und Seidels Olympia-Hoffnung abrupt

„Game over“. Das Spiel ist aus. Mit diesen Worten überschrieb Badmintonprofi Mark Lamsfuß sein Posting im Sozialen Netzwerk Instagram. Der 30-jährige Doppelpartner des Saarländers Marvin Seidel bestätigte damit das, was in der Szene nach deren Auftritt im ersten Gruppenspiel bei den Olympischen Spielen in Paris gegen die Indonesier Fajar Alfian/Muhammad Riar Ardianto zu befürchten war: Lamsfuß muss wegen seiner Knieverletzung zurückziehen, die Spiele von Paris sind für die Europameister von 2022 schon beendet. Zum zweiten Gruppenspiel gegen die indischen Weltranglisten-Dritten Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty traten beide gar nicht mehr an.