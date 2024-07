Olympia-Fußball Sehnsuchtsstadt Paris für DFB-Frauen weit weg

An den letzten Vorrundengegner Sambia (Mittwoch, 19:00 Uhr/ARD und Eurosport) hat die deutsche Auswahl denkbar schlechte Erinnerungen. Im letzten Testspiel vor der WM 2023 setzte es in Fürth ein 2:3. Sambia hat in Barbra Banda und Racheal Kundananji zwei Topstürmerinnen, zeigte sich aber gegen Australien in der Abwehr vogelwild und unterlag nach einer 5:2-Führung noch mit 5:6.