Olympische Spiele Seglerinnen Bergmann/Wille mit Medaillenchance

Der 33-Jährige war auf dem Weg ins Ziel mit Chancen auf Rang zwei mit dem Niederländer Luuc Van Opzeeland kollidiert. Dessen Mast erwischte Kördel am Arm. Beide Athleten protestierten, die Jury gab Kördel recht. Der in Hamburg lebenden Radolfzeller rückte auf Rang 13 vor. Ihm fehlen noch sieben Punkte auf Platz zehn, der zur Teilnahme an den Finalrunden am Freitag berechtigt. Fünf Rennen bleiben ihm, um den Rückstand aufzuholen. Mit schmerzendem Arm waren Kördel am Mittwoch zwei Rennsiege gelungen, die ersten für das deutsche Team in Marseille.