Olympische Spiele Segeln: Deutsche 49erFX-Crew auf Rang sechs

Die jüngste Crew in dem mit Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen gespickten Feld dürfte mit dem Ergebnis zufrieden sein. Fast alle anderen Seglerinnen sind fünf bis zehn Jahre älter als Bergmann (22) und Wille (23). Ursprünglich hatten die Nachwuchssportlerinnen erst die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles ins Visier genommen. Dann aber stießen sie schon im Vorjahr in die Weltspitze vor und sicherten Deutschland erst Ende April einen Startplatz für Paris.