Sebastian Walle, Nick Werner und Aaron Wollscheid Ohne diese drei „W’s“ geht auf dem Sportcampus gar nichts

Die drei „W’s“ sind heutzutage jedem geläufig. Das „World Wide Web“ hat in Sachen Kommunikation neue Maßstäbe gesetzt. Beim Landessportverband für das Saarland (LSVS) läuft die Kommunikation in diesen Tagen ebenfalls über die drei „W’s“: Sebastian Walle, Nick Werner und Aaron Wollscheid haben mit den Pre-Camps am Sportcampus alle Hände voll zu tun. Für etliche Olympia-Sportler samt Trainerteams – in Spitzenzeiten über 400 Personen – waren und sind die drei „W’s“ vom LSVS die ersten Ansprechpartner.