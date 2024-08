Sommerspiele in Paris Schwimmerin Schulze trotz Vorlauf-Aus: Muss heulen vor Glück

Schwimmerin Nele Schulze hat trotz des Vorlauf-Aus mit der Freistilstaffel ihr erstes und letzten Olympiarennen in Paris genossen. „Ich muss kurz heulen - aber vor Glück. Ich bin da reingelaufen und habe die ganze Stimmung mitgekriegt. Und es war so: Okay krass, ich bin gerade bei den Olympischen Spielen. Das war einfach so toll und überwältigend und hat so viel Spaß gemacht“, sagte die 20-Jährige im ZDF und rieb sich Freudentränen aus den Augen.