Sommerspiele in Paris Schwimmerin Köhler fordert: Auch vierte Plätze würdigen

Die Berlinerin, die nach dem Rennen bitterlich geweint hatte, gab aber auch zu, dass die Enttäuschung über das verpasste Edelmetall bei ihren ersten Sommerspielen noch immer groß sei. „Ich wirke sehr gefasst, aber innerlich sieht es noch nicht so toll aus bei mir“, verriet sie. Bei den Sommerspielen in vier Jahren in Los Angeles wolle sie „nochmal voll angreifen“, sagte Köhler: „Ich hoffe, dass das dann passt und kein vierter Platz mehr wird.“