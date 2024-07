Nach Olympiasieg Schwimmer Märtens gerührt von den Emotionen seiner Nächsten

Olympiasieger Lukas Märtens hat sich berührt von den Emotionen seiner Nächsten gezeigt. „Das war super schön. Ich kann es wirklich kaum in Worte fassen. Ich brauche Zeit, das zu verarbeiten“, sagte Märtens dazu, dass er viele Menschen mit seinem Triumph über 400 Meter Freistil zu Tränen gerührt habe. Seine Mutter und sein Onkel fieberten emotional in der Halle mit, Ex-Freundin Isabel Gose gab in der ARD ein bemerkenswertes Interview. „Er kann so stolz auf sich sein, hat es sich so verdient. Er macht im Training so krasse Sachen“, hatte Gose gesagt und vor Freude geweint.