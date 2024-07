Olympia in Paris Schwimmer Märtens erreicht Finale auf Nebenstrecke

Im Finale über 100 Meter Freistil kraulte Josha Salchow auf einen starken sechsten Platz. Der 25-Jährige schlug in deutscher Rekordzeit von 47,80 Sekunden an. Erstmals seit 1992 hatte es wieder ein deutscher Schwimmer in ein olympisches Finale auf dieser Strecke geschafft. Goldmedaillengewinner Pan Zhanle schwamm in 46,40 Sekunden den ersten Weltrekord der Spiele in Paris. Er blieb vier Zehntelsekunden unter seiner eigenen Bestmarke.