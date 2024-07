Sommerspiele in Paris Schwimm-Party mit Marchand: Franzose holt Olympia-Gold

Schon lange vor Marchands Rennen schallten „Léon, Léon“-Sprechchöre durch die Arena. Die Stimmung erinnerte an die in einem Fußballstadion. Tausende Fans sangen die französische Nationalhymne. Als Marchand zum Startblock ging, feuerten die Zuschauer ihren Star mit ohrenbetäubenden „Allez Léon“-Rufen an. Mit erhobenen Armen ließ sich der Ausnahmeschwimmer später feiern.