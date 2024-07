Tierquälerei vor Olympia „Schockstarre“: Bredow-Werndl verurteilt Skandal-Video

Vor der Doppel-Olympiasiegerin von 2021 hatten bereits Isabell Werth sowie Dujardins Förderer Carl Heister in einem Schreiben des International Dressage Riders Club (IDRC) die Handlungen der Britin verurteilt. Der „Sportschau“ sagte Werth zudem: „Es macht mich wahnsinnig traurig, mir fallen auch keine Worte dazu ein. Es ist so sinnlos und etwas, was ich überhaupt nicht erwartet oder in irgendeiner Form verstehen kann.“