„Wir werden sie vermissen“ Warum die Basketballerinnen aus Nigeria Saarbrücken in guter Erinnerung behalten werden

Saarbrücken · Die Basketball-Nationalmannschaft aus Nigeria verlässt den Sportcampus und trifft an diesem Freitag in einem Testspiel in Berlin auf Deutschland. in Saarbrücken fühlten sie sich wohl.

17.07.2024 , 19:09 Uhr

Gruppenfoto nach dem letzten Training am Saarbrücker Sportcampus: Die nigerianische Basketball-Nationalmannschaft verabschiedet sich aus dem Saarland. LSVS-Vorstand Joachim Tesche (knieend, vorne links) sagte, man werde das Team vermissen. Foto: Thomas Wieck

Von Kai Klankert Stellvertretender Leiter Sport