Spiele in Paris Rugby-Team holt erstes Gold für Olympia-Gastgeber Frankreich

Zuvor hatten die Judoka Luka Mkheidze und Shirine Boukli am Tag nach der offiziellen Eröffnung die ersten beiden Medaillen für Frankreich bei den Sommerspielen geholt. Mkheidze gewann in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm Silber, Boukli in der Klasse bis 48 Kilogramm Bronze. „Bravo an unsere Judoka“, schrieb Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf X. Die Medaille von Boukli sei die „erste in einer langen Serie“.