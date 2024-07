Olympische Spiele Ruderverband wird sich von Sportdirektor Woldt trennen

Woldt ist seit 2010 im Amt und steht schon länger in der Kritik. So hatte Einer-Weltmeister Oliver Zeidler mehrmals öffentlich Zweifel an der Kompetenz des Sportdirektors geäußert. Laut Petri wurde Woldt eine andere Stelle im Verband angeboten. Seine Postion als Sportdirektor falle der geplanten Umstrukturierung im Verband zum Opfer.