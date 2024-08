Olympische Spiele Ringerin Paruszewski muss nach Auftaktniederlage hoffen

Paruszewski, EM-Dritte von 2022 und 2023, ist eine von vier deutschen Ringerinnen bei den Spielen in Paris. Anastasia Blayvas war früh gescheitert, Annika Wendle kämpft am Abend um Bronze in der Klasse bis 53 Kilogramm. Am Freitag geht noch Luisa Niemesch auf die Matte. Die Griechisch-römisch-Athleten Jello Krahmer und Lucas Lazogianis schieden schnell aus, von den Freistil-Männern ist nur Erik Thiele dabei und startet am Samstag.