Olympische Spiele Ringer Lazogianis verpasst Überraschung und scheidet aus

Nach einer turbulenten Vorbereitung ist Ringer Lucas Lazogianis bei den Olympischen Spielen früh ausgeschieden. Der 23-Jährige hatte den kubanischen Weltmeister Gabriel Rosillo in seinem Auftaktkampf in der Gewichtsklasse bis 97 Kilogramm am Rand einer Niederlage, kassierte kurz vor Schluss dann aber noch die entscheidende Wertung gegen sich. Da es Rosillo anschließend nicht bis ins Finale schaffte, darf Lazogianis am Mittwoch auch nicht mehr in der Hoffnungsrunde ran. Das deutsche Griechisch-römisch-Team verlässt die Spiele in Frankreichs Metropole damit ohne Medaille.