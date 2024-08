Olympische Spiele Ringer Krahmer scheitert - Kuba-Star Lopez vor fünftem Gold

Am Dienstag geht auch Lucas Lazogianis in der Klasse bis 97 Kilogramm auf die Matte. Der 23-Jährige ist perspektivisch gesehen der größte Hoffnungsträger im deutschen Griechisch-römisch-Team, das in einem Umbruch steckt und in Paris nur mit zwei Athleten vertreten ist. Eine Medaille wäre aber eine Überraschung. Nach den Spielen in Tokio 2021 waren sowohl die Bronzemedaillengewinner Frank Stäbler und Denis Kudla als auch der langjährige Top-Schwergewichtler Eduard Popp abgetreten.