Olympische Spiele in Paris Ringender Parlamentarier: Ukrainer Beleniuk geht mit Bronze

Bei den Olympischen Spielen in Paris hatte Beleniuk am Donnerstag Bronze in der Gewichtsklasse bis 87 Kilogramm gewonnen - nach Silber 2016 in Rio de Janeiro und Gold 2021 in Tokio komplettierte der zweimalige Weltmeister damit seinen Medaillensatz. Nach dem Kampf hatte er auf der Matte seine Schuhe ausgezogen - die übliche Geste von Ringern, die ihre Laufbahn beenden.