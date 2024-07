Nigerias Top-Athletin Blessing Oborududu Diese drei Dinge bestimmen das Leben von Vize-Olympiasiegerin Oborududu

Sie sind so was wie der Sound der Pre-Camps auf dem Saarbrücker Sportcampus. Wo die Ringerinnen und Ringer aus Nigeria auftauchen, ist Musik – Reggae, um genau zu sein. Cheftrainer Purity Akuh hat immer eine Musikbox dabei, tanzt auch mal vor der Gruppe, selbst in den Trainings ist die ein oder andere Tanz-Bewegung dabei.