Olympische Spiele „Rennen für die Ewigkeit“: Olympiasieger Zeidler am Ziel

Der Coup auf dem See im Stade Nautique rund 30 Kilometer östlich von Paris vertrieb den Frust über das bittere Halbfinal-Aus vor drei Jahren in Tokio. Damals hatte er ein Karriereende erwogen, sich aber nach reiflicher Überlegung für einen weiteren Anlauf entschieden. Das Tattoo mit den olympischen Ringen in seinem Nacken deutet an, wie groß die Sehnsucht nach einem Sieg in Paris 2024 war. „Das war heute die Vollendung. Ein perfekter Tag. Es ist ein bisschen surreal“, befand Vater und Trainer Heino Zeidler.