Olympische Spiele Rekordler Ansah im 100-Meter-Vorlauf raus

Dafür war ein Rang unter den ersten drei notwendig. Auch die Zeit reichte am Ende nicht für einen der drei restlichen Halbfinal-Plätze. Weltmeister Noah Lyles und Gold-Favorit aus den USA wurde in 10,04 Sekunden nur Zweiter hinter dem Briten Louie Hincliffe, der in 9,98 Sekunden gewann.