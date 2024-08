Sommerspiele in Paris Rekord-Olympionikinnen: Wein für Werth und Fischer

Werth stieg bei den Spielen in Paris zu Deutschlands Rekord-Medaillengewinnerin auf. In Werths Olympia-Bilanz stehen nun acht goldene und sechs silberne Olympia-Medaillen. Die Kanutin Birgit Fischer ist die deutsche Nummer zwei, sie hatte in ihrer Karriere acht olympische Goldmedaillen und vier Silbermedaillen geholt. Bei strenger Auslegung des Begriffes sind nun beide zusammen Rekord-Olympionikinnen. Dafür zählen nur Siege.