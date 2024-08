Sportgymnastik in Paris Rampenlicht und Eiffelturm: Gold-Gymnastin im Genuss-Modus

Die 42 Jahre alte Belarussin hatte 2000 in Sydney Olympia-Silber in der Gymnastik gewonnen. Vor zwei Jahren war sie zu Deutschlands Trainerin des Jahres gewählt worden. Seit 2018, als Varfolomeev mit zwölf Jahren aus dem russischen BarnauI ohne Eltern nach Deutschland gekommen war, ist sie deren Trainerin. In Paris verriet sie, dass seinerzeit nicht daran geglaubt hatte, dass ihr Schützling sie einmal übertreffen könnte. „Niemals“, sagte sie. Erst nach den fünf WM-Titeln 2023 in Valencia „konnte man sich vorstellen, dass es möglich ist“.