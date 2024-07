Fußballerinnen bei Olympia Popp und ihr Knie: „Ganz guter Dinge“ für Sambia

Popp, die in Frankreich Lena Oberdorf (Kreuzband-Operation) auf der Sechser-Position vertritt, hatte beim 1:4 gegen die Amerikanerinnen in der Schlussphase angeschlagen ausgewechselt werden müssen. „Es ist mein Knorpelknie, das meldet sich hin und wieder mal. Es ist nicht so schlimm, es ist nichts in dem Sinne passiert“, stellte sie noch in Marseille klar.