Spiele in Paris Polizeieinsatz zu Olympia senkt Kriminalität in Paris stark

Diebstähle hätten seit Start der Spiele um 24 Prozent und Autodiebstähle um zehn Prozent abgenommen. Gewalttaten in öffentlichen Verkehrsmitteln seien um 40 Prozent zurückgegangen, in der Stadt Saint-Denis etwa habe es 21 Prozent weniger Einbrüche gegeben und 50 Prozent weniger Gewaltdelikte. Es habe bislang im Großraum Paris 200 Festnahmen gegeben, wobei 180 Tatverdächtige in Polizeigewahrsam genommen worden seien.