Sommerspiele in Paris Pferde-Untersuchung um vier Uhr am Morgen

Sicher ist sicher: Um das letzte Risiko auszuschließen, führt das deutsche Dressur-Team bei den Olympischen Spielen am Sonntag um vier Uhr in der Früh eine Untersuchung der Pferde durch. Um fünf Uhr sei laut Reglement die letzte Möglichkeit, das Reservepaar nachzumelden, wenn eines der vier Olympia-Pferde in Versailles nicht fit sei, erklärte Bundestrainerin Monica Theodorescu. Bis dahin halte sich Katharina Hemmer mit Denoix in der Nähe von Paris bereit, um im Fall der Fälle nachzurücken.