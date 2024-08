Olympische Spiele Pferde-Mitbesitzer Müller gratuliert zu Gold: „Hut ab“

Kukuk hatte in Versailles im Einzel das erste deutsche Springreiter-Gold seit 24 Jahren geholt. Sein Pferd Checker, das unter anderem Bayern-Profi Müller gehört, hatte ihn zu Gold getragen. „Ich muss sagen: Hut ab, Checker, Hut ab, Christian Kukuk“, sagte Müller, der in seinem Video mit einer Goldmedaille um den Hals beim Essen am Tisch sitzt „Das ist meine Goldmedaille und du hast dir Gold geholt, lieber Christian“, sagte der 34-Jährige.