Paralympische Spiele in Paris Indischer Speerwerfer trainiert in Saarbrücken für die Paralympics: Warum er es hier lebt

Saarbrücken · Der indische Speerwerfer Sandeep Chaudhary bereitet sich am Sportcampus in Saarbrücken auf die Paralympics vor. Was ihm im Saarland so gut gefällt und wer sein Vorbild ist.

22.08.2024 , 05:49 Uhr

Speerwerfer Sandeep Chaudhary aus Indien bereitet sich in Saarbrücken auf die Paralympics vor. Foto: Thomas Wieck

Von Patric Cordier