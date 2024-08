„Die Vorfreude ist riesig“ Saar-Sportler wollen bei den Paralympics für Aufsehen sorgen

„Ihr repräsentiert 40 Jahre Sportgeschichte des Saarlandes und Deutschlands. Ob als Teilnehmer oder gar Medaillengewinner – ihr habt Sportgeschichte geschrieben.“ Axel Riedschy, der Präsident des Behinderten- und Rehabilitationssportverband (BRS) Saarland, blickt mit Stolz in die illustre Runde, die am Dienstagabend am Sportcampus Saar zusammengekommen ist.