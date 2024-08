Paralympics in Paris Welche Ziele die Saarländerin Anita Raguwaran bei den Paralympics hat

Die Vorfreude ist immens, die Anspannung wird immer größer: Am vergangenen Freitag ging es für die Saarländerin Anita Raguwaran mit dem Bus nach Paris, wo die 34-Jährige in diesen Tagen ihren paralympischen Traum lebt. Als erste Frau hat sie es geschafft, sich im Para-Boccia für die Weltspiele der Behindertensportler zu qualifizieren. An diesem Donnerstag, dem ersten Wettkampf-Tag, spielt Raguwaran ihre erste Partie auf dem 10x6-Meter-Spielfeld der South Paris Arena 1, wo sie mit den 275-Gramm-Bällen, die es wie im Boule nahe an den Zielball zu platzieren gilt, ihre höchste Stufe der Präzision erreichen will.