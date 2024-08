Para-Boccia-Spieler aus St. Ingbert So bereitet sich der Saarländer Boris Nicolai auf die Paralympics vor

Boris Nicolai wirkt sehr entspannt – so wie man den 39-jährigen St. Ingberter meistens erlebt. Große Nervosität stellt sich bei ihm noch nicht ein, obwohl der große Höhepunkt, die Paralympics in Paris, nur wenige Tage vorausliegt. Nachdem er 2021 in Tokio als erster Deutscher überhaupt im paralympischen Boccia mitwirken durfte, schaffte der am Gendefekt Muskeldystrophie leidende und an den Rollstuhl gefesselte Nicolai dieses Kunststück erneut. Ende 2023 sicherte er sich als Weltranglisten-Achter das Ticket, bereits an diesem Donnerstag beginnt für den Saarländer der Wettkampf der besten 16 Bocciaspieler weltweit.