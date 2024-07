Tischtennis bei Olympia Ovtcharov in Paris locker in der zweiten Runde

Der frühere Weltranglistenerste Dimitrij Ovtcharov hat mühelos die zweite Runde des olympischen Tischtennis-Turniers erreicht. Der 35-Jährige setzte sich in seinem Auftaktmatch in Paris gegen den Mexikaner Marcos Madrid mit 4:0 durch. In der zweiten Runde trifft der Profi des TTC Neu-Ulm auf den Sieger des Duells zwischen Nicholas Lum (Australien) und Vitor Ishiy (Brasilien), das erst am Montag stattfindet.