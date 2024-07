Olympia in Paris Ovtcharov gegen Frankreichs Wunderkind: „Brutaler Spieler“

Ovtcharov hat in seiner Karriere bislang insgesamt sechs olympische Medaillen gewonnen, so viel wie kein anderer Tischtennisspieler. Nur Gold fehlt in der Sammlung noch. Zuletzt holte er vor drei Jahren bei den Spielen in Tokio Silber mit der Mannschaft und Bronze im Einzel. Der Routinier kündigte bereits an, dass es nicht seine letzten Olympischen Spiele sein sollen, er will bis Los Angeles 2028 weitermachen.