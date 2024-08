Olympia in Paris „Opa“ Grozer geht voran: Volleyballer im Viertelfinale

„Man hat auch heute wieder gesehen: Wir haben so viele Leute, die in entscheidenden Momenten noch mal was Wichtiges machen können, die einen Unterschied machen können“, erklärte Kapitän Lukas Kampa. „Das merken die anderen Teams auch. Man spürt das im Dorf, dass der Respekt wächst, in der Volleyball-Bubble, dass die merken: Wir meinen es ernst.“