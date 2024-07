Olympische Spiele Boxer vom Sportcampus Saar treffen in Paris auf harte Gegner

Auch die Boxer starten an diesem Wochenende direkt in ihre Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen in Paris – und mittlerweile steht auch die Auslosung fest in der Sportart, die mit fast 80 Olympia-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer die größte Zahl an Sportlern bei den Pre-Camps am Saarbrücker Sportcampus gestellt haben. Die Deutsche Maxi Klötzer muss in der Klasse bis 50 Kilogramm am Sonntag um 12.20 Uhr gegen die Inderin Zareen Nikhat ran. Eine Runde später würde die topgesetzte Chinesin Wu Yu warten. Kellie Harringtin, Irlands Olympiasiegerin von 2021, hat in der Klasse bis 60 Kilo in der ersten Runde ein Freilos.