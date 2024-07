Kolumne Olympia vor der Haustür Olympioniken am Sportcampus Saar zeigen: Gemeinsam sind wir stärker

Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern.“ Dieser Satz des Friedensnobelpreisträgers Nelson Mandela stammt aus dem Jahr 2000. Auch wenn der ehemalige südafrikanische Präsident mittlerweile verstorben ist, so haben seine Worte doch nach wie vor uneingeschränkte Gültigkeit. Das, was in den vergangenen und in den kommenden Tagen am Sportcampus Saar im Saarbrücker Stadtwald passiert, ist der beste Beweis dafür.