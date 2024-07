Olympia in Paris Warum Handball-Nationalspieler Marko Grgic aus Saarlouis die Eröffnungsfeier verpasst

Auf die spektakuläre Eröffnungsfeier auf der Seine wird Olympia-Debütant Marko Grgic aus Saarlouis verzichten müssen. Um beim Auftakt-Kracher gegen Schweden in Topform zu sein, lassen Deutschlands Handballer die Zeremonie aus. „Das ist reizend für jeden, das zu erleben. Aber wir haben uns in der Mannschaft dafür ausgesprochen, dass wir nach Paris reisen, um nicht Touris zu sein und nicht Olympia-Tourismus zu machen. Sondern wir wollen sportlich so weit kommen wie möglich“, begründete Kapitän Johannes Golla die Mannschaftsentscheidung.