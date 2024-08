Ringen „Wir können für eine Überraschung sorgen“

Die deutschen Ringer sind erst in der zweiten Olympia-Woche dran. Nach einem Zwischenstopp in Saarbrücken gehen sie an diesem Montag erstmals auf die Matte. Verbands-Sportdirektor Jannis Zamanduridis spricht im SZ-Interview über seine Verbindung ins Saarland, die in der Olympia-Quali gescheiterten Saar-Ringer und die Erwartungen an Paris.