Vorbereitung in Saarbrücken „Fast ein Wunder“ – trotz Horror-Verletzung kämpft sich Flüchtling Alsalami (29) zur Olympia-Form

„Ich habe geweint vor Freude.“ Jenen Moment, als er von der Nominierung für die Olympischen Spiele in Paris erfuhr, wird Mohammad Alsalami so schnell nicht vergessen. Der syrische Weitspringer startet an der Seine für das Olympia-Flüchtlingsteam des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Kurz vor dem Karriere-Höhepunkt und seinem 30. Geburtstag an diesem Samstag weilt der Leichtathlet für ein letztes Trainingslager am Saarbrücker Sportcampus, wo dieser Tage etliche internationale Topsportler ihr Vorbereitungscamp vor Olympia absolviert haben.