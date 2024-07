Deutsche Triathleten verpassen Olympia-Medaillen deutlich Olympia-Triathlon in Paris: Saar-Triathlet Tim Hellwig wird bester Deutscher

Deutschlands Triathleten haben es bei den Olympischen Spielen nicht in die Medaillenränge geschafft. Bei dem Saisonhöhepunkt, der wegen lange irregulärer Wasserwerte in der Seine um einen Tag verlegt worden war, kam Tim Hellwig auf Platz 18. Lasse Lührs wurde 21., Jonas Schomburg beendete den Wettkampf in der Pariser Vormittagshitze auf dem 24. Rang.